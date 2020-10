Jorge Gabriel mostra como tem passado o tempo durante o confinamento

Apresentador está isolado em casa, após ter contactado com Sónia Araújo, que está infetada com o novo coronavírus

Jorge Gabriel

17:50

E terminou a obra.

Confinamento aproveitado para completar o foguetão Saturno V, da Lego.

Uma réplica de 1969 peças para comemorar a chegada à lua, a 16 de Julho de 1969", escreveu na legenda da imagem onde surge ao lado da construção.



Esta é a segunda vez que o apresentador está isolamento. No final de agosto cumpriu um confinamento de duas semanas após ter contactado com um caso positivo durante as férias em Porto Santo.

Em isolamento há uma semana, Jorge Gabriel tem partilhado com os seguidores alguns momentos dos seus dias.Esta segunda-feira mostrou como se tem distraído neste período sozinho em casa.