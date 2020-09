Jorge Gabriel revela que terminou confinamento: "Nunca testei positivo"

Jorge Gabriel tem estado a cumprir um período de confinamento, após ter estado em contacto em Porto Santo, na Madeira, com uma pessoa diagnosticada com o novo coronavírus.

Na manhã desta segunda-feira o rosto da RTP fez questão de assinalar o fim do confinamento, através de uma publicação nas redes sociais onde partilhou com os fãs o descanso de saber que pode voltar a sair de casa e que não está doente.





, disse o apresentador, na legenda de uma fotografia do Santuário de Fátima.

Jorge Gabriel adiantou ainda que a sua família está "ótima" e aguarda pelos resultados do novo teste para poder voltar ao normal. Isto porque a mulher do apresentador, Filipa Gameiro, e as filhas, permanecem na ilha, em isolamento, na casa de família, localizada na Calheta, depois de terem testado positivo.



Filipa e as filhas, Mariana, de 20 e Madalena, de 17 anos, têm estado assintomáticas. Já o menino de 3 anos testou negativo, tal como o apresentador.

"Obrigado aos que nunca se esqueceram de nos cuidar", terminou Jorge Gabriel, confiante de que tudo ficará bem.