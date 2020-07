Jorge Gabriel: “Ter o meu pai de 95 anos num lar é a minha maior dor de cabeça”

Jorge Gabriel admitiu que o pai é a sua maior preocupação.

"É a minha maior dor de cabeça desta pandemia e destes quatro meses de ansiedade", disse em entrevista à 'Caras'.

Quando questionado sobre o que o inquieta mais, o apresentador da ‘Praça da Alegria’ não vacila: "O meu pai, tem 95 anos, está num lar, e sei exatamente que é a faixa etária mais vulnerável a esta doença. Tenho andado com o coração nas mãos", revelou.

Entretanto, o comunicador de 52 anos já teve oportunidade de matar as saudades do progenitor. "Foi uma alegria imensa para ambos", disse.

O apresentador que já está à frente da ‘Praça da Alegria’ há 18 anos, recordou os tempos difíceis que viveu longe da família, uma vez que gravava durante a semana no Porto e aos fins de semana regressava a Lisboa para estar com a família. "Estar longe da família significava dar-lhes uma garantia de que, da minha parte, não haveria qualquer possibilidade de contágio da doença", declarou.

Recorde-se que Jorge Gabriel é pai de quatro filhos, Duarte, de 27 anos, fruto do seu primeiro casamento, Mariana, de 19, Madalena, de 17, e Pedro de 3, fruto do casamento com Filipa Gameiro.