Jorge Gabriel triste com último adeus ao pai: "Nunca lhe poderei chamar cerimónia"

Jorge Gabriel vive momentos de profunda tristeza com a morte do pai, Albano, aos 96 anos, vítima de Covid-19.



Cinco dias após a notícia da morte do progenitor, o apresentador da RTP1 conseguiu despedir-se do pai, numa cerimónia rápida e sem lugar para muitas homenagens, devido às medidas impostas em tempos de pandemia.



Normas Covid", lamentou.



De entre as imensas e intensas mensagens que recebi, e que em breve agradecerei, permitam-me que destaque a que me enviou a dra. Ana Quintais, psicóloga no Lar de Santo António: '

Este era o meu pai. Amo-te", escreveu.







O apresentador de 'Praça da Alegria' aproveitou para agradecer o carinho recebido e uma mensagem especial, de uma das profissionais do lar em que o pai se encontrava.