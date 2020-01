Jorge Jesus apoia Fernando Mendes antes de regresso ao Brasil

. Amigos desde miúdos e hoje aqui estamos a proporcionar alegrias de formas diferentes mas com sucesso. Eu nos campos de futebol e ele nos palcos. Parabéns amigo! Incrível como sempre!", escreveu na legenda da fotografia que publicou no Instagram.



Jesus está de volta ao trabalho, ao serviço do Flamengo, e mostrou-se otimista. "Cheguei com o mesmo objetivo, a mesma determinação do que no primeiro dia de 2019. A ideia é a mesma, sabendo que hoje temos mais responsabilidades, mas também mais créditos".







Jorge Jesus já chegou ao Brasil, mas antes da partida fez questão de apoiar um amigo de longa data.O apresentador Fernando Mendes voltou aos palcos com a peça 'Insónia' e o técnico divertiu-se na plateia do Teatro Armando Cortez, em Lisboa.No final, partilhou o momento nas redes sociais. "