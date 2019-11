Jorge Jesus celebra Taça dos Libertadores com a mulher e o filho

01:30

Carolina Pinto Ferreira

Jorge Jesus fez história no Flamengo e a família não quis perder este momento de glória.A mulher do treinador, Ivone, e os filhos - Gonçalo, Tânia e Mauro - viajaram até Lima, no Peru, para marcarem presença na final da Taça dos Libertadores. A família assistiu à partida na bancada junto dos adeptos e a festa continuou fora do estádio.Mauro partilhou alguns momentos de euforia. Foram também vários os famosos que deixaram mensagens de apoio ao treinador e que o parabenizaram nas redes sociais.