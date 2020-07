Jorge Jesus despede-se dos amigos e volta para os braços da mulher

Jorge Jesus está de regresso a Portugal. Na última segunda-feira, dia 20 julho, o técnico português despediu-se do plantel do Flamengo num almoço de despedida.

Nas redes sociais, o treinador de futebol partilhou vídeos do momento.

"Um almoço de despedida com tempero bem brasileiro", escreveu na legenda de um dos vídeos que partilhou.

Já noutro vídeo que partilhou, Jorge Jesus desfez-se em lágrimas ao fazer um discurso de despedida: "Vou ver se me consigo aguentar, que eu também sou muito sentimental. É a nossa despedida", começou por dizer no vídeo em que surge abraçado a Everton Ribeiro, capitão do Flamengo e Rafinha.

"Vocês são um grupo maravilhoso… estão num clube maravilhoso. Não são só os jogadores que contam, não é só o treinador. Toda a estrutura deste clube está no caminho certo para não parar mais no meio. Vocês são a mola real do clube, é verdade, mas isso só se consegue com trabalho de muita gente", acrescentou.

"Aqui está uma demonstração do que é este clube e do que vai ser no futuro. O Flamengo vai ser imparável. A todos vocês, muito obrigado", terminou, recebendo um aplauso de todos os que se encontravam presentes.

Jorge Jesus já chegou a Lisboa, acompanhado por Luís Filipe Vieira, que viajou até ao Brasil para ir buscar o técnico português, de modo a fechar acordo.

Treinador de futebol é a nova contratação do Benfica.