Jorge Jesus divertido no Carnaval do Brasil

De férias no Brasil com a mulher, Ivone, e um o filho mais novo, Mauro, Jorge Jesus teve a oportunidade de assistir ao vivo aos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro, já que este ano, devido aos constrangimentos da pandemia da Covid-19, as celebrações aconteceram apenas no final de abril.



“Voltei onde deixei bons amigos e realizei um sonho que tinha de criança. Fui finalmente ao Sambódromo ver pessoalmente aquilo que via na televisão quando era miúdo. Obrigado. Grande Rio Campeã 2022”, escreveu o antigo treinador do Benfica na legenda de um conjunto de fotografias e vídeos onde surge com a família e alguns amigos. O técnico de 67 anos, recorde-se, viveu no Brasil entre 2019 e 2020, quando treinou o Flamengo.

