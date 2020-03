Jorge Jesus elogia mulheres: "São o produto mais bem feito por Deus" Treinador português fala a propósito do Dia Internacional da Mulher.

08 mar 2020 • 18:33

Durante uma conferência de imprensa no Brasil, o treinador Jorge Jesus foi convidado a comentar o papel das mulheres no jornalismo desportivo e acabou por, ao seu jeito descontraído, usar uma frase que não passou despercebida. "As mulheres são o produto mais bem feito por Deus nosso senhor no Mundo", começou por dizer, ao falar sobre este tema.



O técnico português, recorde-se, vive há vários anos uma relação com Ivone, com quem tem um filho, Mauro.

Apesar de ser discreto em relação à vida pessoal, desde que se mudou para o Brasil, Jorge Jesus tem surgido mais vezes ao lado da companheira, principalmente nas conquistas profissionais. Ivone mostra-se uma mulher dedicada àquele que garante ser o homem da sua vida.

