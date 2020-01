Jorge Jesus faz festa de despedida em Portugal

"Férias quase a acabar!", começou por escrever JJ na legenda de uma fotografia onde surge acompanhado por pessoas especiais, que seguram na bandeira do Flamengo.



"Depois de uma temporada grandiosa, aproveitando todo o tempo que ainda tenho por aqui em Portugal para curtir os amigos e a família! Daqui a pouco é hora de se despedir para fazer uma temporada ainda maior!", disse ainda o treinador.



O treinador aproveitou os momentos no nosso país.







Jorge Jesus está quase a despedir-se do nosso país, depois de umas férias em que aproveitou para passar momentos com a família e os amigos após a grande vitória do Flamengo, o clube que comanda atualmente no Brasil.A publicação contou com várias mensagens de carinho por parte dos seguidores, que esperam ansiosos que Jorge Jesus regresse aos relvados.