Jorge Jesus passeia cão à beira-mar após deixar águias

01:30

Miguel Azevedo

"Aproveitar o bom tempo da melhor forma e em boa companhia." As palavras são de Jorge Jesus que este fim de semana partilhou, nas redes sociais, várias imagens e um vídeo a passear o cão na praia, na Costa de Caparica, Almada. Esta foi a primeira mensagem de Jesus após a sua saída do Benfica. Curiosamente, a publicação foi feita pouco tempo depois de ter terminado a partida entre o clube da Luz e o Arouca, que os encarnados venceram por 2-0.Num registo pouco habitual, o treinador de 67 anos mostrou-se num lado mais pessoal e intimista. No vídeo vê-se mesmo o ex-técnico das águias a correr pelo areal com o cão pela trela.Recorde-se que Jorge Jesus saiu do Benfica a 28 de dezembro do ano passado depois de chegar a acordo com o clube. Os encarnados comprometeram-se a continuar a pagar-lhe o salário, até este conseguir novo contrato. Jesus tinha regressado ao Benfica na época passada, numa contratação que foi tudo menos consensual entre os adeptos. ‘Caiu’ esta época após a derrota com o FC Porto para a Taça de Portugal.