Jorge Jesus quer ficar no Brasil com vida milionária

Em junho passado,, assinou um contrato milionário com o Flamengo - quatro milhões de euros por temporada e mais três por objetivos conquistados. Mudou-se para o Rio de Janeiro, no mesmo mês, onde foi recebido como um ‘rei’.Ficou instalado num resort de luxo durante as primeiras semanas. A seguir, mudou-se para uma residência num condomínio de luxo, com segurança apertada, na Barra da Tijuca - frequentado por várias estrelas brasileiras.Além da mansão com várias mordomias, o técnico usufrui diariamente de motorista privado para se movimentar para onde quer que vá, treinos ou atividades pessoais. A família mantém-se em Portugal, mas vai passando temporadas de várias semanas no Rio de Janeiro. Aproveitam para ‘matar’ as saudades e recuperar o tempo lado a lado.Os, também têm vivido dias de luxo na movida brasileira, que vão mostrando através das redes sociais. Ivone, a mulher de Jesus, está a desfrutar de uma temporada no Brasil. Decidiu ficar a viver em Portugal e não acompanhar o marido nesta nova aventura, mas tem demonstrado o seu total apoio. Nas últimas semanas, tem assistido a todos os jogos da equipa liderada por Jesus e faz questão de mostrar a sua efusividade.Ao longo dos últimos meses, Jesus tem conquistado todos os objetivos pretendidos pela direção do Flamengo. Dos 19 jogos realizados, a equipa venceu 16, empatou dois e perdeu um.ocupa neste momento a liderança absoluta do campeonato brasileiro, com dez pontos à frente do Palmeiras, e está na semifinal da Conmebol Libertadores, a equivalente à Liga dos Campeões.A renovação do contrato milionário, acordado no final de maio com Jesus, está em cima da mesa. Embora haja total secretismo em relação ao tema, vários detalhes têm sido discutidos pela imprensa desportiva., confidenciou uma fonte ligada ao internacional português.O mês de dezembro vai ser, por isso, decisivo. Segundo aconseguiu a apurar, Jesus já terá demonstrado vontade aos seus para permanecer no outro lado do Atlântico.O aumento do salário também está em discussão. Atualmente, o técnico usufrui cerca de 33 mil euros por mês, mas este valor poderá aumentar substancialmente, tendo em conta o bom desempenho de Jorge Jesus, ao longo desta temporada.A família, por enquanto, continuará a viver em Portugal, mas as visitas ao Rio de Janeiro vão ser uma constante. Uma vez que Ivone, a mulher do técnico, não consegue deixar o País, também devido ao avançar de idade dos pais, as visitas continuarão a ser pontuais.Não é só Jesus que tem feito sonhar o povo brasileiro. Mauro Jesus, um dos filhos do técnico, que viaja regularmente para o Rio de Janeiro tem dado que falar entre as adeptas do Flamengo. O jovem partilha vários momentos da sua vida através das redes sociais, as atividades no mar e desportivas, exibindo o seu corpo trabalhado.Elogios e comentários à boa forma do jovem acumulam-se nos diversos comentários deixados pelas adeptas do clube brasileiro. Mauro parece adorar este carinho por parte dos admiradores. Submeteu-se a mudança de visual, trocando os cabelos longos louros encaracolados por um corte mais curto. As brasileiras não só vibraram com a alteração, como fizeram questão de deixar várias dicas para que o jovem mantenha a imagem sexy que tem transmitido.Não é segredo que Jesus tem o sonho de liderar o FC Porto, mas esta é uma realidade distante. Pinto da Costa, presidente dos dragões, já se manifestou em relação à equipa técnica do seu clube. "Sérgio Conceição será o meu treinador pelo menos por mais dois anos", anunciou o portista numa entrevista em maio. Recorde-se que Jesus já passou pelo Benfica, onde conquistou vários títulos, e pelo Sporting. Acabou por abandonar os leões debaixo de críticas. Rumou para a Arábia, mas decidiu terminar a sua experiência.