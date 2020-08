Jorge Jesus recebido de braços abertos pela mulher após polémica

Os dias que antecederam o regresso a Portugal foram uma verdadeira tormenta para Jorge Jesus, que viu o seu nome romanticamente associado à advogada brasileira, Ana Paula Belinger, com quem era acusado de manter um ‘affair’.Longe da mulher, que estava em Portugal, o treinador viu-se obrigado a esclarecer os mal-entendidos por telefone e a pedir aos filhos que tranquilizassem a companheira sobre os boatos.Agora que já regressou a Portugal, Jorge Jesus respira de alívio por ter novamente a família reunida e prepara-se para dar início a uma nova etapa, no Benfica, novamente ao lado da companheira de há 20 anos, Ivone.Recorde-se que a mulher não o acompanhou para a aventura no Flamengo, do outro lado do Atlântico, permanecendo em Portugal. A distância acabou por trazer problemas de confiança na relação, com Ivone a sofrer com os rumores que davam conta que estava a ser traída.Depois de toda a polémica, a advogada Ana Paula Belinger fez um vídeo a explicar que lutou muito para construir a sua carreira e que não iria permitir que manchassem o seu nome. Após o esclarecimento, perdeu o acesso às redes sociais.Desde então, tem estado ‘desparecida’, preferindo o silêncio como forma de estar mais resguardada, enquanto espera que todos esqueçam a polémica.