Jorge Jesus respira de alívio e faz vídeo a agradecer apoio : "Saiu de cima de mim uma grande carga emocional"

Após ter feito um novo teste para saber se estava infetado com coronavírus, o treinador do Flamengo Jorge Jesus recebeu a boa notícia de que está livre do vírus.Num vídeo que gravou, o treinador afirma que se sente mais descansado, depois de ter ficado alarmado quando o primeiro teste deu positivo., começou por dizer., continuou.Apesar de o teste ser negativo, e de poder respirar de alívio, Jorge Jesus garante que vai continuar a cumprir as medidas preventivas e a ficar de quarentena.JJ aproveitou ainda para agradecer a todos os seguidorespelo apoio que tem recebido., escreveu ainda na legenda da publicação, terminando com