Jorge Jesus reúne família em Portugal

Depois de ter passado o último ano a namorar à distância com a companheira, que permaneceu em Portugal e só passava algumas temporadas no Brasil, o casal recupera agora o tempo perdido., conta uma fonte, acrescentando que estes tempos mais tranquilos sabem bem a todos, depois do grande susto vivido do outro lado do Atlântico, quando Jorge Jesus testou positivo para a Covid-19. "Foi assustador para todos, à distância, terem de lidar com as incertezas. Felizmente, tudo não passou de um susto".Depois de um primeiro teste positivo, Jorge Jesus repetiu os exames de despistagem à Covid-19 e soube que, afinal, estava livre do vírus. Foi quando respirou de alívio e agradeceu aos fãs todo o apoio recebido."Estou bem, como tenho estado nos últimos dias, mas saiu de mim uma grande carga emocional", afirmou um dia depois de ter recebido o último teste negativo. Uma experiência assustadora que fez com que o treinador do Flamengo se mantivesse ainda mais alerta. "O vírus não escolhe cor, nem religião, nem estrato social. Estou bem e agradeço o carinho de todos", disse num vídeo publicado no Instagram.