Jorge Jesus vive drama em dia de festa

No momento em que celebrou a conquista da Taça Libertadores, ao serviço do Flamengo, Jorge Jesus escondia um drama familiar.No dia do jogo da grande final, a cunhada, mulher do irmão mais velho, Carlos Jesus, tinha sido operada ao coração. Uma operação delicada realizada enquanto o técnico português festejava o título."Nesse dia, a minha mulher estava nos Cuidados Intensivos", contou Carlos Jesus à ‘TV7 Dias’. Durante os festejos, que tiveram um sabor agridoce, Jorge Jesus fez questão de acompanhar a evolução do quadro clínico da cunhada através de familiares e mostrou-se sempre preocupado."Ele é muito próximo da família, sempre foi", contou ainda à publicação. No final do ano, o irmão espera conseguir visitar Jorge Jesus no Brasil.