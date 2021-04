Jorge Jesus vive momentos felizes em família

Treinador do Benfica refugia-se em casa com a família quando está longe dos relvados e o filho mais novo não resiste a partilhar momentos do pai a tratar do jardim

18 abr 2021 • 14:17

Homem de família,E numa altura de pandemia, é a sua casa o local de eleição para que todos se reúnam e possam desfrutar de momentos de lazer em segurança. Discreto no que toca à vida pessoal,Esta semana, por exemplo, divulgou um momento descontraído do pai, com uma roupa desportiva, a tratar da parte exterior da sua moradia. Na imagem, pode ver-se Jorge Jesus a limpar a piscina com uma rede, enquanto o cão de Mauro se refresca.Em fevereiro, por exemplo, divulgou um vídeo do seu regresso ao trabalho, depois de um período delicado de saúde, quando enfrentou o novo coronavírus. Na legenda, mostrou-se radiante. "Após 20 dias afastado dos meus jogadores voltei com força e energia à minha paixão". Nesse começo de ano atribulado também foi a mulher, Ivone, e os três filhos, Mauro, de 27 anos, e Tânia, de 44 e Gonçalo, de 42, os dois últimos fruto de uma anterior relação, o seu porto de abrigo.Apesar de todos manterem uma relação próxima, é com o filho mais novo que Jorge Jesus passa mais tempo. Aliás, quando o técnico foi morar para o Brasil onde esteve a treinar o Flamengo, o jovem, arquiteto de formação, fez questão de se mudar também e fazer parte da sua equipa.