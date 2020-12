Jorge Kapinha perde 16 quilos em menos de dois meses

01:30

As últimas semanas foram de total foco para Jorge Kapinha, de 46 anos, que decidiu seguir uma dieta rigorosa, aliada com exercício físico diário. Em 45 dias, o artista afirma ter perdido "16 quilos". Atualmente, está a pesar cerca de 96 quilos."Estou muito orgulhoso e cheio de força para continuar até ao objetivo final". Graças ao empenho, Kapinha já perdeu cerca 16 cm na zona da cintura, 15 cm no estômago e 10 cm na anca. O aumento de peso do antigo integrante da boyband D’Arrasar foi motivo de falatório nas redes sociais com vários seguidores a mostrarem-se surpresos com a atual condição física do cantor. O certo é que Kapinha não se deixou abater pelos comentários negativos e manteve o foco no seu principal objetivo: saúde e bem-estar físico e emocional. Faltam ainda cerca de quatro quilos para completar a meta estabelecida.Nos últimos meses, recorde-se, Jorge Kapinha tem dado nas vistas graças às suas performances na plataforma TikTok, onde é considerado ‘rei’, ao contar com mais de meio milhão de seguidores. Nos vídeos partilhados na aplicação, o cantor conta com a participação da mulher Mafalda Teixeira e Gabriel, o filho de ambos. Devido ao sucesso no TikTok, Kapinha tem conseguido angariar várias campanhas publicitárias e outras parcerias. Antes da pandemia, o antigo ator apresentou-se por várias vezes em festas e programas da televisão com os elementos dos D’Arrasar.