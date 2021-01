Jornalista Carlos Daniel devastado com a morte do pai: "O meu maior exemplo e inspiração"

trajeto daquele que foi jogador, treinador e dirigente do União Sport Clube de Paredes: "Empreendedor de verdade, dos que começam do zero, foi empresário de sucesso, na indústria e no comércio, futebolista de mérito no seu União, treinador de jovens durante décadas, fez teatro e pintura (como desenhava bem o meu Zemi!), passou pela comunicação social (teve durante 20 anos O Progresso de Paredes como o seu brinquedo trabalhoso e ajudou ao nascer da rádio), esteve em tudo o que era associação local, quando Paredes, a terra que tanto amava, o reclamou".



"E, sobretudo, fez amigos, em tantas terras e de todas as idades, até ao último dia, porque cuidava das pessoas, gostava de pessoas, de as tratar pelo nome, de lhes conhecer a história e a vida. Neste tempo em que vivemos cada vez mais longe um dos outros não é coisa pouca", acrescentou ainda.



No final do texto, o pivot da RTP1 admitiu o momento difícil que está a viver:"Devo-lhe (e à minha querida mãe) mais do que algum dia poderei retribuir. Eu, o Miguel e o Flávio (de quem ele terá ido à procura mal partiu) fomos também, de longe, quem ele mais amou, a par da Dinha. Mas também ninguém o amou, ama, como nós. Numa hora destas, em que as saudades doem e arrastam lágrimas, nada compensa mais do que poder lembrá-lo assim e assumir este orgulho imenso de ser filho do Zé Maria".

está de luto pelo pai,, que morreu no passado domingo, aos 87 anos. Devastado com a perda, o jornalista da RTP1 partilhou uma sentida homenagem ao progenitor nas redes sociais., começou por escrever.O comunicador recordou o