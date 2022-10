Jornalista da CMTV é mãe pela primeira vez Bebé Caetana é fruto do casamento entre Magali Pinto e Marco Pina.

Magali Pinto, Marco Pina e Caetana

Foto: DR

30 out 2022 • 01:30

Já deu frutos o casamento da jornalista da CMTV, Magali Pinto, e de Marco Pina, comentador de arbitragem do canal do CM. A menina veio ao Mundo na quinta-feira, dia 27, às 9h10 da manhã, e já tem nome: Caetana. Segundo o pai, "estava escolhido há muitos meses".



E acrescentou: "Não há ninguém na família com o nome, mas era o que eu queria, e a Magali, para grande surpresa minha, não se opôs." Magali Pinto e Marco Pina trocaram alianças há pouco mais de um ano (dia 8 de outubro de 2021), e Caetana é a primeira filha do casal. "O parto correu muito bem", acrescenta o pai. "Entrámos no hospital às cinco e um quarto da manhã e ela estava cá fora às nove e dez", revelou, acrescentando que "não está fora de ideia virmos a ter mais filhos".

