Jornalista da RTP critica presença de Cristina no Jornal das 8: “Um noticiário é para se dar informação”

Cristina Ferreira esteve presente no ‘Jornal das Oito’ da TVI, no último sábado. A Diretora de Entretenimento e Ficção do canal foi falar sobre o cyberbullying, a propósito do livro ‘Pra Cima de Puta’, que lançou recentemente, e onde retrata os comentários insultuosos que recebe nas redes sociais.

Contudo, a sua presença está a dar que falar. A jornalista da RTP1 Rita Marrafa de Carvalho não hesitou em tecer duras críticas à estação pela escolha editorial no bloco informativo, acusando Cristina de se valer do seu estatuto de diretora para promover os seus próprios conteúdos.

"Se um administrador da RTP escrevesse um livro e fosse convidado em estúdio no Telejornal, ia cair-nos tudo em cima… ( e bem)", começou por escrever no Twitter.

Segundo a jornalista, um noticiário "é para se dar informação, notícias e dados de interesse público".



Recorde-se que a apresentadora foi alvo de várias críticas após o lançamento do seu livro, sendo acusada de apenas pensar no marketing e nas vendas.