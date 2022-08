Jornalista da RTP em biquíni nas redes sociais

Carla Trafaria tem surpreendido os seguidores com imagens da sua belíssima silhueta.

Vanessa Fidalgo

Carla Trafaria, apresentadora do ‘Bom Dia Portugal’, boletim informativo das manhãs da RTP, tem vindo a surpreender tudo e todos com as suas ‘calientes’ fotos em biquíni.









Apesar de ter conta no Instagram há relativamente pouco tempo - pouco mais de seis meses - a jornalista da estação pública já conseguiu captar as atenções de mais de 26 mil seguidores.

De férias nas últimas semanas, Carla Trafaria publicou dezenas de fotos na praia, que deixaram em evidência a sua excelente forma física. Carla já foi casada com João Tomé de Carvalho, com quem alterna na apresentação do ‘Bom Dia Portugal’.