Jornalista é novo reforço do Ministério da Agricultura

A jornalista, de 38 anos - faz 39 em março -, sabe o, está a caminho do Ministério da Agricultura, liderado por Maria do Céu Antunes. Patrícia Matos abandona assim a Global Media Group, de Marco Galinha, onde era diretora de Inovação desde maio de 2022.A pivot que também é doutoranda em Ciência Política, professora da Universidade Nova de Lisboa e coach sai assim daquele grupo de comunicação, sete meses depois da sua contratação. Antes, fez durante dois anos assessoria em Bruxelas ao eurodeputado independente Francisco Guerreiro.No entanto, grande parte do seu percurso profissional foi passado na TVI, onde esteve cerca de 13 anos. Natural de Santa Margarida da Coutada, no concelho de Constância, foi a cara do ‘Diário da Manhã’ mais de uma década consecutiva - saiu em julho de 2020 -, tendo chegado a substituir Manuela Moura Guedes no Jornal das 8, o espaço de Informação mais importante do canal de Queluz de Baixo.Ainda há relativamente pouco tempo, e como assessora do eurodeputado independente Francisco Guerreiro, afirmou que " todas estas mudanças foram positivas e trouxeram-lhe novos conhecimentos que de outra forma não seriam possíveis". Otentou contactar Patrícia Matos, mas até ao fecho desta edição não foi possível obter uma reação.