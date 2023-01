Jornalista Lisa Guerrero sofreu aborto em direto há 20 anos

Julia Guerrero

Foto: Vitor Mota

01:30

Foi há 20 anos, mas ainda hoje carrega esta dor. Só agora é que Lisa Guerrero, jornalista norte-americana, revelou em ‘Warrior’ (‘Guerreira’)- um livro de memórias - que sofreu um aborto espontâneo enquanto estava a cobrir um jogo de futebol em direto na televisão, em 2003.Na altura, estava a trabalhar como repórter desportiva para o programa ‘Monday Night Football’, da Sky News, quando diz ter "sentido algo húmido entre as pernas"."Pensei: ‘Ah, estou menstruada’. E depois lembrei-me que estava grávida. Estava a ter um aborto espontâneo", revelou. E mesmo assim terminou a cobertura do evento desportivo.Lisa Guerrero afirmou que o ex-executivo do programa a criticou pela "má postura" naquela noite, despedindo-a.