Jornalista Pedro Carvalhas vive problema de saúde após separação

Pedro Carvalhas

01:30

Carolina Cunha

Pedro Carvalhas, jornalista da TVI, sofreu um enfarte no passado domingo e foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, onde foi submetido a um cateterismo.Segundo o que oapurou, apesar do comunicador, de 53 anos, já ter tido alta médica e estar autorizado a regressar ao trabalho na próxima semana, ficou agendada uma nova cirurgia cardíaca, no prazo de um mês, uma vez que se trata de uma situação mais delicada do que o esperado. "Foi algo inesperado, o Pedro não tinha problemas cardíacos diagnosticados e vai ter de ser novamente operado", revelou uma fonte próxima. Pedro Carvalhas tem estado em Coimbra, de onde é natural, na companhia de familiares.Além dos problemas de saúde, osabe que Pedro Carvalhas também enfrentou recentemente um episódio delicado a nível pessoal. O rosto do ‘Esta Manhã’ (TVI) está separado da mulher, Ana Mexia, com quem tem três filhos em comum: Bernardo, 13 anos, Maria, 11, e Manuel, 7. Apesar da rutura, o jornalista mantém uma relação próxima com os filhos.Recorde-se que este não é o primeiro susto com a saúde. Em 2011, Pedro Carvalhas teve de ser submetido a uma operação de urgência a um aneurisma cerebral que o afastou dos ecrãs durante um longo período.