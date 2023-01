Jornalista sofreu de um aborto espontâneo enquanto estava em direto Lisa Guerreri lançou um livro de memórias onde falou sobre o momento

Lisa Guerrero

Foto: Instagram

23 jan 2023 • 21:05

A antiga apresentadora de 58 anos, revelou no seu livro de memórias 'Warrior' que sofreu de um aborto espontâneo enquanto estava em direto no programa "Monday Night Football".

Guerrero contou que ao início pensou que era a sua menstruação sem se lembrar que estava grávida de 8 a 12 semanas, "conseguia sentir o sangue a sair" disse. "Eu estava tonta e enjoada, mas lembrei-me de ficar de pé. A dor era insuportável. Eu pronunciei mal o nome de um jogador e sabia que iria ouvir sobre isso mais tarde" acrescentou.

A repórter afirmou ainda que, mesmo assim, continuou a fazer o seu trabalho, "eu poderia fazer o resto do jogo, desde que abotoasse o meu longo casaco de inverno. Dessa forma, ninguém iria ver sangue. Era como se eu estivesse no piloto automático".

Só quando terminou o direto é que Lisa Guerrero foi ver o que se passava "assim que me sentei na sanita, não conseguia acreditar no sangue a escorrer".