José Alberto Carvalho confirma nova paixão: "O meu coração está ocupado"

José Alberto Carvalho, de 52 anos, confirmou que está novamente apaixonado. A revelação foi feita a Manuel Luís Goucha durante o programa 'Você na TV' onde o pivot do 'Jornal das 8' recordou o seu percurso profissional e pessoal.Apesar de manter uma postura discreta relativamente à sua vida pessoal, o jornalista deixou escapar que está novamente apaixonado e que vive uma nova fase da sua vida.Apesar de não adiantar mais pormenores sobre a sua vida amorosa, José Alberto demonstrou viver uma fase tranquila da sua vida.Recorde-se o rosto de Queluz de Baixo é pai de Rita, de 25 anos, e Joana, de 22, nascidas do casamento com Sofia Pinto Coelho, e de Duarte, de 15, e Maria, de 11, da relação com Marta Atalaya.