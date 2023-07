José Carlos Malato aplaude beijo gay que correu o mundo

Beijo gay da banda britânica The 1975

01:30

O festival de música Good Vibes, em Kuala Lumpur, na Malásia, foi cancelado pelo Governo logo após o primeiro dia do evento. O vocalista da banda britânica The 1975, Matty Healy, deu, em palco, um beijo na boca ao baixista do mesmo grupo musical, Ross MacDonald, uma situação que gerou desconforto para as forças políticas do país asiático.









Através das redes sociais, José Carlos Malato, de 59 anos, decidiu manifestar-se publicamente sobre o ocorrido. “Temos de dar valor a Portugal, apesar de os direitos adquiridos não serem perpétuos! Cabe-nos a nós, com o nosso voto, impedir o retrocesso no direito humano de beijarmos quem queremos. A luta continua”, escreveu o apresentador da RTP.

O sucedido no festival tem vindo a inquietar várias personalidades por todo o Mundo, alegando que é uma violação aos diretos humanos. Recorde-se que na Malásia os atos homossexuais são ilegais e puníveis com pena de prisão que pode chegar a 20 anos.