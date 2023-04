José Carlos Malato aponta o dedo a Maria Botelho Moniz: "Pode e deve pedir desculpa"

O ‘caso’ Maria Botelho Moniz continua a fazer correr muita tinta, a favor e contra a apresentadora.Agora é a vez de José Carlos Malato dizer que se o cronista doAlexandre Pais pedir desculpa a Botelho Moniz por a ter considerado "robusta" (numa crónica escrita no dia 1), também a apresentadora se deve retratar em relação a coisas que disse no passado.Em causa está um vídeo da altura em que Botelho Moniz apresentava o programa ‘Curto Circuito’ (SIC Radical), juntamente com João Paulo Sousa, e em que estes gozavam com dois ex-concorrentes da ‘Casa dos Segredos’, nomeadamente com o estrabismo de Tierry, e dando a entender que Sofia Sousa era prostituta."Ela (e ele) são responsáveis pelo que disseram. Nem que seja há 10 anos. Se, entretanto, mudaram, podem e devem pedir desculpa. O guião não pode ser nem é justificação. É ou não verdade?"Logo depois, escreveu ainda o apresentador: "Quem com ferro mata, com ferro morre."