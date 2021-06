José Carlos Malato arrasa Goucha e TVI: "Que televisão é esta?"

Apresentador da RTP1 não gostou de ver história de vida explorada no programa de Manuel Luís Goucha.

11:19

Meu Deus, o que leva uma pessoa a expor-se assim? Que televisão é esta? Tão diferente da que eu aprendi. Que privilégio trabalhar na RTP", escreveu.



, escreveu.

V

anda Martins que "amputou a perna aos 14 anos devido a um cancro. 30 anos depois, casada e mãe de três filhos, a vida trouxe-lhe mais uma batalha: um novo cancro".



Depois de ver as repercussões que a sua crítica tinha tomado, José Carlos Malato voltou a recorrer às suas redes sociais onde se mostrou a rir com os comentários que tinha recebido. "Haja paciência para tão pouca inteligência", escreveu.

é conhecido por demonstrar o seu desagrado quando não gosta do que vê nos canais concorrentes. Depois de ter criticado Ricardo Araújo Pereira acusando-o de ser "lambe c******", e de ter vindo pedir desculpa mais tarde, desta vez a vítima do apresentador da estação pública foi Manuel Luís Goucha e a TVI.e mostrou o seu desagrado, revelando-se orgulhoso da ética da estação pública.Em causa está a história de