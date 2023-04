José Carlos Malato arrasa Joana Latino: "Como é que aquela mulher ainda pode ter carteira de jornalista?"

As Três da Manhã', da Rádio Renascença, para substituir Joana Marques e Ana Galvão que estão de férias.Esta novidade foi partilhada no passado domingo, dia 2, nas redes sociais e José Carlos Malato mostrou-se incrédulo com a participação de Joana Latino no programa das manhãs da rádio., criticou o apresentador.Recorde-se que esta não é a primeira vez que a comentadora e o apresentador da RTP lançam 'farpas' um ao outro.