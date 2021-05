José Carlos Malato arrasa Ricardo Araújo Pereira

11:56

mostrou-se atento à prestação deno 'Isto é Gozar com Quem Trabalha', na SIC. Este domingo, o humorista recebeu no seu programa o ex-ministro Miguel Poiares Maduro e aà entrevista feita por Ricardo Araújo Pereira., escreveu na sua conta de Instagram. Mas, a publicação durou pouco tempo e José Carlos Malato acabou por apagar o comentário que tinha feito sobre o anfitrião do 'Isto é Gozar com Quem Trabalha'.O programa de Ricardo Araújo Pereira tem sido um sucesso de audiências. Este domingo bateu o recorde da entrevista mais vista do ano reunindo um milhão e 607 mil espectadores em frente à televisão. Conseguindo 29,4% de quota de mercado.Recorde-se que esta não é a primeira vez que José Carlos Malato se mostra crítico em relação ao trabalho dos colegas. Recentemente, o apresentador arrasou o programa de Manuel Luís Goucha