José Carlos Malato confessa ter sido vítima de abuso sexual na infância

José Carlos Malato

Foto: Ricardo Ruella

01:30

Vanessa Fidalgo

O apresentador José Carlos Malato revelou, através da sua conta no Instagram, que foi vítima de abusos sexuais na infância.Depois de lançar um ‘quizz’ em que desafiava os seguidores a adivinharem com que idade tinha sido molestado, Malato escreveu sobre o tema, demonstrando-se solidário com quem passou pelo mesmo. "Quem sofre não está sozinho. Grande empatia para quem passou pelo mesmo. Vale mais dizer do que calar. Acreditem. A dor tem de ser repartida por todos. Porque todos têm culpa. Menos nós", escreveu na plataforma o apresentador de 57 anos. "Um abuso condiciona a saúde mental para toda a vida", disse ainda.Ontem, Malato voltou à rede social para agradecer o apoio e deixar um aviso: "Falei da minha experiência por mim e por todos. Procurei ajuda. Façam-no também. Mais cedo ou mais tarde vamos ter de nos confrontar com a nossa própria história. É uma questão de sobrevivência! Não foi fácil para mim, nem é fácil para ninguém. Sinto que apenas dei o primeiro passo nesta caminhada para uma vida mentalmente mais saudável. Oxalá consiga. Coragem e um forte abraço".O CM tentou chegar à fala com o apresentador, mas este manteve-se sempre incontactável.