José Carlos Malato de luto: “Vamos sentir muito a tua falta”

13 jul 2020 • 17:39

José Carlos Malato está de luto pela morte do seu cão, Xico, um rafeiro alentejano que tomava conta da propriedade que tem na sua terra natal, Monforte. O apresentador partilhou uma mensagem emotiva de despedida ao animal de estimação nas redes sociais.

"Adeus, querido Xico. Um eterno bebé com o coração do tamanho do Monte. Que ele sempre guardou como se fosse dele. Que era dele. Vamos sentir muito a tua falta, meu bom gigante. Ficas connosco para sempre!", escreveu na legenda da fotografia que partilhou do cão.

Nos comentários da publicação, são muitas as mensagens de apoio ao comunicador. "Obrigada por essa declaração de amor", "Um beijinho", "Muita força", são algumas das mensagens que se podem ler.

José Carlos Malato anda atualmente a percorrer o país por causa das emissões do programa ‘7 Maravilhas de Portugal’ da RTP1.