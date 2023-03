José Carlos Malato deu uma queda e foi parar ao hospital

José Carlos Malato no hospital

Foto: D.R.

11:08

Vanessa Fidalgo

"A maldição dos 59 (anos) revelou-se numa aparatosa queda que me atirou para os braços da dor", revelou num tom condoído José Carlos Malato.

O tramabolhão, sobre o qual Malato não deu grandes pormenores, obrigou o apresentador a recorrer a cuidados hospitalares.

Mais tarde, já depois de observado pelos profissionais de saúde, o apresentador voltou novamente às redes sociais e enviou uma mensagem a todos quantos se mostraram "preocupados" com a sua saúde.



"Está tudo bem. Pequeno acidente que me ia deixando para ou mesmo tetraplégico, mas este corpinho resistiu. As bruxas não podem tudo! Depois de raios-x, TACs e dúvidas, sobrevivi. Vai ser uma luta até aos 60!", admitiu na legenda de uma fotografia onde se mostra de bengala.