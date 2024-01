José Carlos Malato encantado com barriga ‘sexy’ do líder do PS

Pedro Nuno Santos marcou presença no 24.º Congresso Nacional do Partido Socialista (PS), contudo, não foi o discurso do novo líder que cativou a atenção de José Carlos Malato.O apresentador da RTP ficou encantado quando Pedro Nuno Santos levantou os braços e deixou em evidência a barriga. Malato não resistiu em mostrar o momento e acrescentou a música ‘Sexy MF’, de Prince, em tom de elogio ao novo líder do PS.

Logo a seguir, o apresentador publicou outra imagem com os membros da Aliança Democrática (AD), Luís Montenegro, Nuno Melo e Gonçalo da Câmara Pereira, e escreveu: “Opah! Mostrem ‘mazé’ a barriga. Sem isso, nada feito!”