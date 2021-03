José Carlos Malato preocupa amigos e fãs após mostrar-se a chorar

Hey, ainda há muitos sítios à tua espera para seres feliz. O verbo é ir", afirmou Cláudia Semedo.

Foi de lágrimas nos olhos quese mostrou aos seguidores na sua conta de Instagram, esta terça-feira, dia 2. Emocionado, o apresentador da RTP1 partilhou um desabafo que mereceu a atenção dos amigos e fãs, que se mostraram preocupados., escreveu na legenda da imagem que partilhou, sem revelar mais pormenores.De imediato, foram várias as mensagens de apoio e preocupação que encheram a caixa de comentários da publicação, entre elas as das amigas, escreveu a apresentadora do 'The Voice Portugal'. Já Tânia evidenciou o seu amor pelo amigo:. Por seu lado, a cantora Mónica Sintra disse:Alguns seguidores e fãs também partilharam mensagens de carinho:ou