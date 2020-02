José Carlos Malato recorda a dor da perda do pai

17:49

O ano de 2018 vai ficar para sempre marcado na vida de José Carlos Malato."Há muita coisa que eu faço em memória dele e tenho muitas saudades. Eu penso nele todos os dias", afirma. Malato revela que António deixou um forte legado e que já usa expressões iguais ao progenitor.Malato recorda com carinho uma situação caricata que viveu com o pai. "Eu lembro-me que uma vez o meu pai, que já estava no fim, e eu brinquei com uma expressão que ele usava muito: ‘Nem o pai morre, nem a gente almoça’ e ele reclamou. Há muita coisa que está relacionada com ele e que eu faço questão de dizer, mas há umas que me saem naturalmente".Apesar de já manter uma boa relação com a mãe, Malato recorda o período em que estiveram de relações cortadas. "Foi uma forma de cada um viver o luto. Mas agora já estamos muito mais apaziguados e felizes".