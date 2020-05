José Carlos Malato surpreendido com postura do filho de José Castelo Branco

Após a conversa do filho do José Castelo Branco com Cristina Ferreira, José Carlos Malato mostrou-se rendido à postura de Guilherme.O filho do socialite recordou a infância com José Castelo Branco, mas também os momentos difíceis na escola perante as escolhas do pai que foram alvo de centenas de comentários.Uma postura que mereceu os elogios do apresentador que fez questão de deixar algumas palavras de conforto a Guilherme., pode ler-se na publicação do apresentador.Recorde-se que ao longo da conversa Guilherme revelou que não sente preconceito com as escolhas do pai, com quem faz questão de manter uma relação de grande proximidade. . E isso é muito importante, aprender a aceitar as diferenças dos outros. É algo muito positivo para mim, seja na vida profissional seja na vida pessoal", disse o jovem de 31 anos que não admite julgamentos ao pai.