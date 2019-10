José Carlos Malato: "Tinha medo de ir à escola"

06:00

José Carlos Malato admitiu, em entrevista a Tânia Ribas de Oliveira, que a sua orientação sexual lhe trouxe problemas logo em criança."Passei a ser discriminado no início do quinto ano", revelou. "Comecei a ser agredido verbalmente. Chamavam-me nomes como ‘maricas’ ou ‘paneleiro’. (...) Comecei a ter medo de ir à escola. Tinha vómitos quando me aproximava". Depois, mudou de atitude."Chegado à adolescência e à idade adulta eu comecei a perceber que de facto era maricas. E isso, ao invés de me fazer ter vontade de fazer mal a mim próprio, comecei a desenvolver um certo orgulho", concluiu.