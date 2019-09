José Carlos Pereira assaltado e vítima de carjacking na Cova da Moura

01:30

Rute Lourenço

José Carlos Pereira diz ter vivido momentos de terror quando, no passado dia 4, foi vítima de carjacking quando estava a deixar uma amiga no bairro da Cova da Moura, na Amadora, e aceitou dar boleia a um homem.Segundo Zeca, quando o deixou numa rotunda, este chamou os amigos que estavam no local e os assaltantes apontaram-lhe uma arma à cabeça.Segundos depois, o ator garante ter sido espancado. "O meu erro foi reagir. Primeiro estavam dois gajos com facas e eu reagi. Depois, há um que saca de uma pistola. Bateram-me com pontapés na cabeça e não só. Pegaram na chave e levaram o carro", recorda Zeca à revista ‘TV7 Dias’, acrescentando que se sentiu em pânico. "Senti-me em risco de vida".O ator ficou sem o carro, carteira e telemóvel, tendo apresentado prontamente queixa na polícia por assalto e agressões.