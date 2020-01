José Carlos Pereira dedica mensagem ternurenta ao filho

Obrigado por estes 3 anos maravilhosos em que cresceste e me fizeste crescer... enquanto pessoa e como pai", começou por escrever Zeca na publicação ternurenta.



"Quero continuar esta caminhada para sempre de mãos dadas contigo... sem nunca te largar.Amo-te muito prinicípe. Vamos ter um dia em grande!!!", terminou o artista.



Os seguidores de José Carlos Pereira não resistiram a deixar mensagens de felicitações e carinho. "Ele é lindo, igual ao pai", "Que seja feliz com o pai babado", "É um príncipe", são algumas das mensagens deixadas pelos fãs.



Zeca ainda partilhou um vídeo onde surge alegre a cantar os parabéns ao filho.













Recorde-se que, em setembro do ano passado, deu que falar ao contar ter sido José Carlos Pereira mostra-se feliz a exercer Medicina , apesar de ter aceite recentemente voltar ao pequeno ecrã ao integrar o elenco da série da SIC 'Golpe de Sorte'.Recorde-se que, em setembro do ano passado, deu que falar ao contar ter sido vítima de carjacking e ter sido espancado na Cova da Moura

José Carlos Pereira celebrou um dia especial para o filho em comum com Liliana Aguiar. Salvador comemora hoje, dia 9 de janeiro, três anos.O ator de 41 anos partilhou uma fotografia do pequeno Salvador, onde se mostra orgulhoso do crescimento do menino e do papel que tem desempenhado como pai.