José Carlos Pereira está a viver num hotel e não vê o filho há mais de um mês

José Carlos Pereira

06 mai 2020 • 17:51

Na linha da frente no combate à Covid-19, José Carlos Pereira confessa que tem sido "muito gratificante" trabalhar nas urgências de um hospital nesta altura, no entanto,", revelou em entrevista à 'TV7 Dias', admitindo que tem sido muito difícil. "As saudades já são muitas, mas sei que é assim que tem que ser para o proteger, tal como os meus pais. E não sou o único. Há milhares de médicos, enfermeiros e outros profissionais ligados à saúde nas mesmas condições".José Carlos Pereira prevê continuar nas urgências até "ao final de junho". "Nessa altura, devemos começar as gravações da nova temporada de 'Golpe de Sorte' e aí, tal como sempre disse e fiz, irei conciliar os meus dois campos profissionais".