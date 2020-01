José Carlos Pereira faz cirurgia plástica ao nariz

José Carlos Pereira insatisfeito com nariz

foi submetido a uma rinoplastia para melhorar o aspeto do nariz. O ator não estava satisfeito com algumas imperfeições e decidiu fazer um retoque no nariz com a ajuda da cirurgia estética.A operação aconteceu na quinta-feira passada, dia 23, na Clínica Milénio do conhecido cirurgião Ângelo Rebelo. Margarida Henriques foi a responsável pela cirurgia e o ator já mostrou, através das redes sociais, que a sua recuperação não podia estar a correr melhor.O ator partilhou uma imagem onde se pode ver que ainda está com curativos na zona do nariz, uma vez que a cirurgia ainda é muito recente.Recorde-se de que esta não é a primeira operação plástica de José Carlos Pereira. Em 2014, o ator