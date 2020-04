José Castelo Branco acusado de enganar jovem cantor

Castelo Branco faz cópia de imagem de jovem artista

Rafael Bailão acusou socialite de copiar propriedade intelectual.

Em causa está a partilha de uma fotomontagem da Torre Eiffel e do Big Ben, alusiva aos comentários de Sónia, concorrente do 'Big Brother', da TVI., começou por explicar o jovem.Revoltado, o cantor do talent show do primeiro canal tentou resolver a situação com o marido de Betty Grafstein, mas em vão..."Essa pessoa decidiu publicar essa imagem no Instagram. Eu mandei mensagem a dizer: 'Acho que a imagem que foi feita pela pessoa deveria ter a identificação'. Fui eu que investi trabalho naquilo", lamentou.completou.Até ao momento, Castelo Branco não removeu a respetiva publicação, nem identificou o artista.