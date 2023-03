José Castelo Branco acusado de tratar Betty Grafstein como uma “boneca de trapos”

José Castelo Branco recebeu um áudio de uma seguidora e decidiu partilhar com os fãs, para que o ajudassem a denunciar a referida conta. A seguidora em questão acusa-o de ser 'metrossexual e egoísta' e diz ainda que o socialite "não vê as necessidades" da mulher, sendo que esta esteve recentemente internada com uma pneumonia, e acusa-o de tratá-la como uma "boneca de trapos".

"É importante lembrar que cuidar de alguém não se limita apenas a dar de comida! Também tenho que estimular a saúde mental da Betty, vestindo-a e maquilhando-a e não a deixar parada! Sei bem como cuidar da minha Betty! Denunciem a conta desta senhora! Que maldosa!", escreveu o socialite na sua página de Instagram.

José Castelo Branco e Betty Grafstein estão em Nova Iorque e o socialite tem publicado alguns vídeos nas redes sociais com a esposa, em jantares e até na intimidade da sua casa.

Após a denúncia desta seguidora, José Castelo Branco colheu inúmeros elogios dos seguidores: "Tomara que muita gente fosse tratada como a Betty. Só espero de ter a sorte de chegar a minha velhice com uma pessoa que cuide de mim"; O José trata muito bem a sua Betty. Quem dera a muitas pessoas com a idade da Sra Betty terem alguém como você… Continue o excelente trabalho que faz ao cuidar da Betty", pode ler-se na publicação.