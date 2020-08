José Castelo Branco alerta Sónia do ‘Big Brother’ para pagamento de impostos

Sónia Jesus, ex-concorrente do ‘Big Brother’, participou num direto na conta de Instagram de José Castelo Branco, na noite da última terça-feira, dia 18 de agosto. À conversa com a socialite, a concorrente do reality show da TVI revelou que vende artigos na internet e foi alertada pelo marido de Betty Grafstein para o pagamento de impostos.

"Não posso simplesmente fugir à polícia. Agora sou conhecida… é logo polémica. Tenho que vender online", começou por dizer a portuense.

Perante a declaração, José Castelo Branco não perdeu a oportunidade para alertar a vendedora ambulante: "Cuidado. Tem de pagar impostos senão as finanças caiem-lhe em cima".



Recorde-se que Sónia Jesus confessou ter sido apanhada a vender ilegalmente. No reality show da TVI, a ex-concorrente revelou que chegou a ser perseguida pelas autoridades.



