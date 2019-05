José Castelo Branco anuncia candidatura a cargo político

Num vídeo publicado na sua página pessoal de Instagram, em que aborda a operação de fiscalização com vista à cobrança de dívidas fiscais, levada a cabo por elementos da Autoridade Tributária e Aduaneira e da GNR, o socialite mostrou-se indignado com as leis aplicadas e admitiu a vontade de regressar a Portugal e prestar o seu contributo.