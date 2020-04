José Castelo Branco anuncia que vai ser avô: "Estou em choque"

José Castelo Branco partilhou que recebeu uma notícia surpreendente. O socialite, de 57 anos, vai ser avô.O filho, Guilherme, vai ser pai pela primeira vez, fruto da relação com a namorada, Elsa.começou por escrever o conde., disse para o filho e para a nora, na legenda da publicação onde juntou uma imagem da ecografia do bebé., escreveu amiga José Castelo Branco, que partilhou a conversa com o filho através de mensagens no telemóvel, quando soube da boa nova.Os seguidores de José Castelo Branco não resistiram a deixar várias mensagens a felicitá-lo, mas, no entanto, fica em dúvida se o marido de Betty Grafstein vai realmente ser avô.Tudo porque a notícia foi partilhada por Guilherme precisamente no dia das mentiras, que se assinala esta quarta-feira, dia 1 de abril.

