José Castelo Branco vende canecas e t-shirts na internet

01:30

Carolina Cunha

Afastado de Portugal há cerca de cinco anos e decidido a criar "novas fontes de rendimentos", José Castelo Branco lançou um negócio online com uma linha unissexo de roupas e acessórios.



A JCB Merchandise Store é o nome da marca e do site em que o socialite tem à venda t-shirts, camisolas e canecas com a sua marca pessoal. "Quero mostrar às pessoas que podem ficar chiques com as minhas peças. Apostei em frases míticas e o feedback do público está ser ótimo", disse ao CM.





No novo projeto, o socialite garante a qualidade das peças que faz questão de aliar a preços acessíveis. "Quero juntar o conforto e a qualidade das peças com o meu sentido de estética, que é impar", referiu.

Além do cariz económico, José Castelo Branco garante que é uma forma de estar perto dos fãs, que estão espalhados por todo o Mundo. Afastado da televisão, atualmente, José está apenas dedicado às plataformas digitais com o site de vendas e o novo canal de YouTube.